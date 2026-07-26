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26 июля 2026 в 05:36

В Финляндии жестко осудили атаку ВСУ на турбазу в Кирилловке

Финский политик Мема назвал убийством атаку дронов ВСУ на турбазу в Кирилловке

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Атака украинских беспилотников на базу отдыха в Кирилловке является ужасным преступлением против мирных жителей, заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своих социальны сетях. Он упрекнул европейских лидеров в замалчивании информации о гибели 12 человек.

Украинские беспилотники, поддерживаемые западными союзниками, продолжают убивать мирных жителей в России. Я хочу выразить свое глубочайшее возмущение по поводу преднамеренных нападений на беззащитных мирных жителей и молчания европейских лидеров, — написал он.

Мема также обратил внимание, что продолжение военной помощи Украине делает дипломатию между ЕС и Россией невозможной. По его мнению, двойные стандарты ЕС в отношении международного права являются препятствием для мира.

Удар по турбазе в Запорожской области унес жизни 12 человек, включая четверых детей. Глава региона Евгений Балицкий объявил 26 июля днем траура. Посол МИД России Родион Мирошник назвал атаку военным преступлением, которое главком ВСУ Михаил Драпатый уже может записать на свой счет. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев указал, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители киевской стороны являются законными целями для российской армии. Он назвал их террористами, не заинтересованными в судьбе украинского народа.

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