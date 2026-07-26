Взяли в окружение около 1000 бойцов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 июля

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие 12 часов перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотных летательных аппаратов. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 26 июля?

Силы ПВО за день перехватили около 150 украинских дронов

Цели поражались над территориями 13 регионов, а также над акваторией Азовского моря, уточнили в Минобороны России. Все сбитые дроны были самолетного типа.

Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также в небе над Азовским морем. Интенсивность налетов остается высокой, но, по данным военных, все цели уничтожены. Работа средств противовоздушной обороны продолжается.

ВС РФ уничтожили десантный катер, три сухогруза и балкер Украины

Российские военные за минувшие сутки уничтожили три сухогруза, а также один балкер и один быстроходный десантный катер ВСУ в акватории Черного моря и в порту Николаев, сообщает Минобороны в мессенджере МАКС. Отмечается, что судна использовались для перевозки украинских военных грузов.

«В течение дня 25 июля расчетами реактивных БПЛА „Герань-4 сикер“ в порту Николаев и в акватории Черного моря были поражены быстроходный десантный катер противника, а также три морских судна типа „сухогруз“ и судно типа „балкер“, использовавшиеся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

ВС РФ взяли в окружение под Константиновкой около 1000 бойцов ВСУ

Telegram-канал Mash сообщил, что российские военные окружили под Константиновкой около тысячи украинских солдат из 18-й и 24-й бригад ВСУ. По данным канала, часть подразделений противника держала оборону со стороны Часова Яра, а другая прикрывала Константиновку. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В это же время, отмечает канал, ВС РФ вступили на окраины Алексеево-Дружковки. В самой Константиновке местные жители помогают российским военным вычислять солдат ВСУ, которые прячутся в подвалах.

Армия России вынудила ВСУ отступать из-под харьковской Захаровки

Потеряв контроль над Захаровкой Харьковской области, подразделения ВСУ бегут на юго-восток от села, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, отступая к Василевке, украинские войска оказываются «в крайне невыгодном для них положении», поскольку на данном участке их прикрывает только небольшая лесистая местность.

«На этом участке идет береговая линия речки Плотва — вдоль нее есть довольно-таки широкие пространства, и, естественно, закрепиться там противнику весьма сложно, тем более это низина. Наши же военнослужащие уже взяли под контроль некоторые высоты, которые позволяют контролировать довольно-таки большие участки местности», — уточнил Марочко.

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