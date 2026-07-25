Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 25 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 25 июля

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшие уже доставлены в больницы, врачи оказывают им необходимую помощь, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своих социальных сетях.

По его словам, на улицах зафиксированы повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. На месте продолжают работу специальные подразделения.

«Пожалуйста, не подходите к окнам и соблюдайте меры предосторожности. Воздержитесь от поездок и посещения улицы», — обратился Шуваев к жителям региона.

Также российские средства ПВО перехватили и уничтожили 210 украинских дронов над территорией страны, сообщает Минобороны в мессенджере МАКС. Вражеские беспилотники были сбиты в 13 различных субъектах РФ.

Отмечается, что атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская и Тульская области. Также были атакованы Московский регион, Ставропольский и Краснодарский край, Республика Крым, акватории Черного и Азовского морей.

Кроме того, за минувшие сутки в сторону Московского региона было запущено свыше 250 украинских беспилотников, большая часть которых была сбита на дальних рубежах, сообщил мэр Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, 16 дронов были уничтожены непосредственно у столицы.

«За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадали две россиянки и военный, сообщил оперштаб региона.

«Две мирные жительницы и боец подразделения „Орлан“ получили ранения от атак ВСУ», — говорится в сообщении.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский женщина получила осколочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем перевели в городскую больницу № 2 в Белгороде.

В Шебекино во время отражения атаки беспилотника осколочное ранение ноги получил боец «Орлана». Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Лечение будет продолжено амбулаторно. Еще одна россиянка получила слепые осколочные ранения лица и ноги в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в Белгороде.

Кроме того, дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

«В период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 172 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Крыму, Башкортостане и Краснодарском крае.

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