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23 июля 2026 в 21:25

В Белгороде раскрыли последствия удара ВСУ

Две женщины и боец «Орлана» пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Уточнена информация о последствиях ракетного обстрела в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Сообщается, что в результате атаки ВСУ пострадали две россиянки и военный.

Две мирные жительницы и боец подразделения «Орлан» получили ранения от атак ВСУ, — говорится в сообщении.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский женщина получила осколочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем перевели в городскую больницу № 2 в Белгороде.

В Шебекино во время отражения атаки беспилотника осколочное ранение ноги получил боец «Орлана». Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Лечение будет продолжено амбулаторно. Еще одна россиянка получила слепые осколочные ранения лица и ноги в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в Белгороде.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. Налет дронов произошел спустя всего двое суток после встречи с представителями МАГАТЭ. ВСУ также атаковали два магазина, неработающее отделение банка, пожарную часть МЧС России и медицинскую санитарную часть в Энергодаре.

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