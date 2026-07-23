В Белгороде раскрыли последствия удара ВСУ

Уточнена информация о последствиях ракетного обстрела в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Сообщается, что в результате атаки ВСУ пострадали две россиянки и военный.
Две мирные жительницы и боец подразделения «Орлан» получили ранения от атак ВСУ, — говорится в сообщении.
В Белгородском округе в поселке Октябрьский женщина получила осколочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем перевели в городскую больницу № 2 в Белгороде.
В Шебекино во время отражения атаки беспилотника осколочное ранение ноги получил боец «Орлана». Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Лечение будет продолжено амбулаторно. Еще одна россиянка получила слепые осколочные ранения лица и ноги в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в Белгороде.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. Налет дронов произошел спустя всего двое суток после встречи с представителями МАГАТЭ. ВСУ также атаковали два магазина, неработающее отделение банка, пожарную часть МЧС России и медицинскую санитарную часть в Энергодаре.