Собянин озвучил количество запущенных в сторону Москвы дронов ВСУ Собянин: на Москву летело больше 250 дронов ВСУ

За минувшие сутки в сторону Московского региона было запущено свыше 250 украинских беспилотников, большая часть которых была сбита на дальних рубежах, сообщил мэр Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, 16 дронов были уничтожены непосредственно у столицы.

За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, — говорится в сообщении.

Ранее московский мэр заявил, что российские средства ПВО сбили пять вражеских дронов, которые летели в сторону столицы. По словам градоначальника, в районы падения обломков выдвинулись оперативные бригады.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали трое граждан. В Рыльском районе женщина получила ранения от осколков беспилотника на территории производственного объекта, а в Курском районе мужчина пострадал при подрыве на мине.

Также оперштаб Белгородской области сообщил, что при взрыве украинского дрона тяжелые ранения получил местный житель. У него диагностированы комбинированная травма и сквозная осколочная рана головы, его экстренно госпитализировали во 2-ю городскую больницу.