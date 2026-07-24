Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 20:12

Собянин озвучил количество запущенных в сторону Москвы дронов ВСУ

Собянин: на Москву летело больше 250 дронов ВСУ

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За минувшие сутки в сторону Московского региона было запущено свыше 250 украинских беспилотников, большая часть которых была сбита на дальних рубежах, сообщил мэр Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, 16 дронов были уничтожены непосредственно у столицы.

За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, — говорится в сообщении.

Ранее московский мэр заявил, что российские средства ПВО сбили пять вражеских дронов, которые летели в сторону столицы. По словам градоначальника, в районы падения обломков выдвинулись оперативные бригады.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали трое граждан. В Рыльском районе женщина получила ранения от осколков беспилотника на территории производственного объекта, а в Курском районе мужчина пострадал при подрыве на мине.

Также оперштаб Белгородской области сообщил, что при взрыве украинского дрона тяжелые ранения получил местный житель. У него диагностированы комбинированная травма и сквозная осколочная рана головы, его экстренно госпитализировали во 2-ю городскую больницу.

Москва
Сергей Собянин
атаки БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны назвали точное количество сбитых украинских дронов за день
В Екатеринбурге умер ученый-аграрий Никита Зезин
Россельхознадзор частично снял ограничения на импорт яиц из США
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии
Раскрыты сроки проведения заседания Совбеза ООН по Украине
Трамп пригрозил Евросоюзу в ответ на миллиардные штрафы Google
Что общего между промышленным дизайном и удобством пассажиров
В Подмосковье на мужчину напала лиса
Прокурора МУС уволили за домогательства
В Ульяновске вынесли приговор членам группировки «Центр-Камаз»
Зеленский раскрыл значение «исторической» встречи с Трампом в Ватикане
Трое человек спустились в подмосковную канализацию и не выжили
«Конечно»: Зеленский ответил на вопрос об употреблении наркотиков
С участника «схемы Блиновской» взыскали крупную сумму денег
Пентагон ответил на статью о занижении числа потерь военных в Иране
Гонорары, слухи о банкротстве, роман с Тарасовой: как живет Милош Бикович
«Обиделся на меня»: звезда «Папиных дочек» о скандале с Борисовым
«Градус не снижаем»: Минобороны рассказало о новых ударах по Украине
Собянин озвучил количество запущенных в сторону Москвы дронов ВСУ
Появились кадры с места смертельного ДТП с подростками в Татарстане
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.