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24 июля 2026 в 19:33

Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших на Москву

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Средства противовоздушной обороны Минобороны России сбили пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в МАКСе. Градоначальник добавил, что на местах падения обломков работают оперативные службы.

Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что от атак украинских вооруженных сил пострадали трое граждан региона. В Рыльском районе на предприятии осколками дрона ранило женщину, а в Курском районе мужчина подорвался на взрывном устройстве.

Оперштаб Белгородской области проинформировал, что в результате детонации украинского беспилотника один мирный житель получил тяжелую комбинированную травму и проникающее осколочное поражение головы, пострадавший в срочном порядке доставлен в стационар № 2. Также взрывной волной нанесены повреждения фасаду частного дома и двум автомобилям.

Кроме того, главный врач Луганской областной детской больницы Сергей Манищенков сообщил, что хирурги провели операцию 10-летнему ребенку, пострадавшему при подрыве украинского дрона в жилом многоквартирном доме в Сватово 21 июля. Медики извлекли осколок из брюшной полости, состояние мальчика остается тяжелым.

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