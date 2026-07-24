Осколок извлекли из живота ребенка после атаки дрона в ЛНР

Осколок извлекли из живота ребенка после атаки дрона в ЛНР Пострадавшего при ударе ВСУ по ЛНР мальчика прооперировали

Врачи Луганской республиканской детской больницы провели операцию 10-летнему ребенку, пострадавшему при взрыве украинского беспилотника в жилом доме в Сватово ЛНР 21 июля, сообщил ТАСС главврач Сергей Манищенков. Медики извлекли осколок из брюшной полости, сейчас состояние мальчика тяжелое. Он добавил, что ребенка планируют транспортировать в Москву.

Мальчика прооперировали, достали инородное тело — осколок — в области желудка. Рана ушита. Состояние ребенка тяжелое, стабильное, — сказал медик.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 10 населенных пунктах республики, подвергшихся обстрелам со стороны ВСУ за сутки. В результате удара по городу Сватово пострадали четверо граждан, среди которых двое несовершеннолетних.

Кроме того, он заявил, что в Сватово беспилотник ВСУ атаковал сотрудника Луганскэнерго, в результате мужчина получил повреждения. Также под обстрел попал частный жилой сектор в Красном Луче, где тяжело ранена 51-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение после оказания первой помощи.