Дрон ВСУ прицельно ударил по водителю «Луганскэнерго» Пасечник: водитель «Луганскэнерго» пострадал от беспилотника ВСУ в ЛНР

Беспилотник ВСУ прицельно ударил по водителю компании «Луганскэнерго» в Сватово ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник в МАКСе. Мужчина был ранен.

В Сватово неонацисты прицельно ударили по водителю «Луганскэнерго». Он получил ранения, — написал Пасечник.

Кроме того, ВСУ атаковали частный сектор в Красном Луче. Губернатор рассказал, что серьезные ранения получила 51-летняя женщина. Ей оказали помощь и госпитализировали.

Атаке также подверглась Белгородская область. Один мирный житель погиб, другой получил ранения в результате удара беспилотника ВСУ по Шебекинскому округу. Оперштаб региона уточнил, что трагедия произошла в селе Первом Цепляево. FPV-дрон сбросил взрывчатку на «Газель», находившийся в ней пассажир скончался.

Ранее стало известно, что ночная атака ВСУ на Воронежскую область привела к серьезным последствиям и нескольким пострадавшим. Губернатор Александр Гусев сообщил, что больше подробностей станет известно после окончания работы оперативных служб. Глава региона также объявил об отмене угрозы атаки БПЛА во всех муниципалитетах.