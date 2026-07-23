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23 июля 2026 в 13:23

Дрон ВСУ прицельно ударил по водителю «Луганскэнерго»

Пасечник: водитель «Луганскэнерго» пострадал от беспилотника ВСУ в ЛНР

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Беспилотник ВСУ прицельно ударил по водителю компании «Луганскэнерго» в Сватово ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник в МАКСе. Мужчина был ранен.

В Сватово неонацисты прицельно ударили по водителю «Луганскэнерго». Он получил ранения, — написал Пасечник.

Кроме того, ВСУ атаковали частный сектор в Красном Луче. Губернатор рассказал, что серьезные ранения получила 51-летняя женщина. Ей оказали помощь и госпитализировали.

Атаке также подверглась Белгородская область. Один мирный житель погиб, другой получил ранения в результате удара беспилотника ВСУ по Шебекинскому округу. Оперштаб региона уточнил, что трагедия произошла в селе Первом Цепляево. FPV-дрон сбросил взрывчатку на «Газель», находившийся в ней пассажир скончался.

Ранее стало известно, что ночная атака ВСУ на Воронежскую область привела к серьезным последствиям и нескольким пострадавшим. Губернатор Александр Гусев сообщил, что больше подробностей станет известно после окончания работы оперативных служб. Глава региона также объявил об отмене угрозы атаки БПЛА во всех муниципалитетах.

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