В оперштабе раскрыли, чем закончился новый удар ВСУ по Белгороду

В оперштабе раскрыли, чем закончился новый удар ВСУ по Белгороду Житель Белгорода получил минно-взрывную травму и осколочное ранение из-за ВСУ

Житель Белгорода получил минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение головы в результате взрыва украинского беспилотника, его доставили в городскую больницу № 2 в тяжелом состоянии, сообщил оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале. Также взрывной волной повреждены фасад частного дома и два автомобиля.

В Белгороде в результате детонации беспилотника у мужчины минно-взрывная травма и проникающее осколочное ранение головы. В тяжелом состоянии он госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. На месте взрыва повреждены фасад частного дома и два легковых автомобиля, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на окраине Невинномысска после удара украинских дронов загорелся складской комплекс. В результате инцидента пострадали два человека.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что в числе 10 пострадавших от ударов беспилотников ВСУ по региону оказались трое граждан Китая. Среди раненых также один несовершеннолетний.