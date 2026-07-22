Одесса и Львов взялись за вилы: бунты против ТЦК охватили всю Украину

Одесса и Львов взялись за вилы: бунты против ТЦК охватили всю Украину

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил Киев о риске «силового противостояния» в республике из-за беспредела сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). По его словам, из-за действий военкомов украинское общество достигло точки кипения и фактически устраивает над сотрудниками ТЦК «суды Линча». Во что перерастет напряженность на Украине и стоит ли ждать бунта в тылу — в материале NEWS.ru.

Что Лубинец сказал про ТЦК

Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его мнению, если срочно не изменить ситуацию, она выльется в полномасштабный конфликт.

Омбудсмен обратил внимание на недавние события во Львове, где местные жители вышли на акцию протеста против жестких действий сотрудников ТЦК — демонстрация закончилась столкновениями с силовиками. Он подчеркнул, что к этому горожан подтолкнуло бездействие властей, не реагирующих на нарушения со стороны военкомов.

«Украинское общество сейчас, знаете, превращается в своеобразный суд Линча. <…> Сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему. Это, в свою очередь, приводит к еще более тяжелым последствиям и проблемам в будущем», — указал Лубинец.

Уполномоченный по правам человека признал, что ситуация с мобилизацией на Украине становится только хуже: отделения ТЦК превратились «в места лишения свободы», где сотрудники не стесняются применять против мобилизованных физическую силу. Более того, Лубинцу известно как минимум о четырех случаях, когда новобранцев «просто убили» в военкоматах. Наиболее сложная ситуация складывается в Одесской и Днепропетровской областях, но «вопиющие случаи» есть и на западе Украине — во Львовской области, добавил омбудсмен.

Протесты в Украине Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему бунтуют украинцы

Проблемы с мобилизацией признают и представители высших эшелонов украинской власти, включая президента Владимира Зеленского. Он обратил внимание на случаи принудительной «бусификации» на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова. Под его руководством, считает глава государства, была провалена реформа ТЦК, однако ее должен завершить уже новый руководитель украинского МО.

Впрочем, опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются в готовности Киева решить одну из самых наболевших проблем украинского общества. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что ситуация с мобилизацией усугубится и будет развиваться сразу по нескольким направлениям.

«Первое — рост числа спонтанных протестов и даже бунтов. Ведь украинцы устали от войны и при этом понимают, что попадание на фронт — это билет в один конец», — пояснил он.

Второе — рост числа уклонистов. Согласно подсчетам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, их количество уже сейчас превышает 1,6 млн человек.

«Третье направление — война в городах. Украинские власти протесты против ТЦК будут максимально жестко подавлять», — добавил Вассерман.

Наглядным примером он назвал ту самую ситуацию во Львове, где участников протестной акции в итоге заставили публично извиняться перед военкомами и восславлять сотрудников ТЦК на камеру.

«Ну и, наконец, понимая, что набирать пушечное мясо на Украине все труднее, европейские члены НАТО будут всячески вытеснять украинских беженцев со своей территории: чтобы они ехали домой и воевали», — предположил депутат.

Солдат ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

При этом страны Евросоюза уже начали реализовывать данный сценарий. Так, министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение украинских мужчин призывного возраста в зону боевых действий. С марта 2027 года в странах ЕС право на получение временной защиты будет ограничено для военнообязанных граждан Украины.

Будет ли восстание на Украине

Перерастут ли протесты на Украине в полноценное восстание против власти? Эксперты расходятся в оценках. Политтехнолог Михаил Павлив в разговоре с NEWS.ru усомнился в том, что бунт против ТЦК примет организованный характер.

«Чтобы это реально повлияло на украинскую власть, акции должны поддержать силы из-за рубежа — как они в свое время поддерживали Майдан. Но Западу эти бунты не нужны — он заинтересован в том, чтобы Украина воевала», — отметил он.

С этим согласен и бывший депутат Верховной рады, политолог Олег Царев.

«Чтобы был протест, должна быть какая-то организованная сила, должна быть партия, общественное движение, которое выступает против войны. Такого движения нет. Такие люди были вынуждены либо уехать, либо находятся в тюрьмах, запуганы и вынуждены молчать. Поэтому никто вести какую-то организованную деятельность против ТЦК не может — людей некому организовать. Завезти туда каких-нибудь руководителей для протестов, как Ленина в пульмановском вагоне, тоже нереально. Это не царская Россия: на Украине — абсолютная военная диктатура», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Однако экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что вероятность мятежа на Украине действительно высока — и слова Лубинца это подтверждают.

«Я лично знаю Дмитрия Лубинца. Этот человек склонен к взвешенным оценкам. И если он говорит о „судах Линча“ и о „точке кипения“, значит, бунты вот-вот начнутся», — сказал собеседник NEWS.ru.

Он напомнил, что еще до недавнего времени многие украинцы решали вопрос с военкомами деньгами. Однако сегодня откупиться от ТЦК стоит так дорого, что у людей на это банально не хватает средств. Усугубляют ситуацию и жесткие действия украинских властей, уверен Олейник.

Владимир Олейник Фото: Максим Блинов/РИА Новости

«Они не могут смягчить мобилизационную политику, не могут соблюдать хотя бы видимость законности, потому что в ВСУ — острая нехватка личного состава. А значит, зверства ТЦК будут только усиливаться. Но чем сильнее действие, тем сильнее противодействие — это закон природы», — пояснил он.

Парламентарий обратил внимание и на растущее количество огнестрельного оружия на руках у населения Украины. Еще в 2024 году глава МВД республики Игорь Клименко заявлял, что в стране от 2 до 5 млн незарегистрированных «стволов».

«С тех пор, я уверен, оружия стало намного больше, потому что продолжаются военные действия, а значит и торговля оружием с фронта. Кроме того, из зоны боевых действий возвращаются люди с посттравматическим синдромом, которые привыкли стрелять и убивать. Такие люди — „топливо“ бунтов», — заметил Олейник.

Он не сомневается, что напряженность внутри украинского общества будет нарастать, и России эта ситуация способна принести определенную выгоду.

«Задача РФ сейчас — не останавливаться, не давать украинским войскам передышки, не идти с Киевом на мир. Рано или поздно Украина сама себя разрушит изнутри», — заключил бывший парламентарий.

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