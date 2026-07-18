Грэм мстит из могилы: почему новые санкции против РФ оказались пустышкой

Сенат США планирует принять новый пакет санкций против России, основанный на предложениях покойного сенатора Линдси Грэма, сообщает Axios. Документ вводит 100-процентные вторичные пошлины против стран, продолжающих энергетическое сотрудничество с РФ, и в первую очередь может затронуть Китай и Индию. Как эти меры повлияют на глобальные цепочки поставок, смогут ли Пекин с Дели устоять перед давлением и к чему готовиться Москве — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых санкциях США

Совместная инициатива Республиканской и Демократической партий о принятии нового пакета санкций против России получила поддержку 61 американского законодателя — 39 республиканцев и 22 демократов. Как отмечает Axios, документ предусматривает 100-процентные вторичные пошлины на товары из стран, продолжающих сотрудничать с РФ в энергетической сфере. В их числе — Китай и Индия.

Основными авторами законопроекта выступили покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь. Последний на своем сайте опубликовал содержание обновленной версии документа. Помимо пошлин, в нем говорится об обязательных санкциях в отношении президента РФ Владимира Путина, а также российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий. Кроме того, предлагается ввести рестрикции против компаний, которые, по версии авторов, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

15 июля Блюменталь заявил, что законопроект могут принять до августа. При этом само по себе одобрение документа не означает автоматического введения санкций: инициатива дает право президенту США самостоятельно принять решение о том, насколько они необходимы. Дональд Трамп, отмечает Axios, не выразил полной поддержки инициативе, но указал на готовность принять ее в память о Грэме.

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru отметил, что Белый дом может рассматривать новые ограничительные меры как элемент давления на Россию в рамках переговоров по Украине. При этом власти Штатов, добавил он, преследуют две цели.

«Первая — сделать РФ более сговорчивой на переговорах. Вторая — ослабить Китай, лишив его дешевых российских энергоносителей, которые стимулируют развитие экономики КНР», — сказал эксперт.

По его мнению, Трамп хочет разорвать тесные экономические связи между Москвой и Пекином и геополитически «оторвать» РФ от одного из ключевых союзников — в том числе с помощью санкций.

Ричард Блюменталь Фото: Andrew Thomas — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Будут ли приняты санкции Грэма

Поддержка шести десятков сенаторов даст авторам инициативы возможность преодолеть процедуру обструкции, когда оппозиция в одной из палат конгресса намеренно затягивает рассмотрение или принятие того или иного закона за счет бесконечных выступлений и внесения поправок. Тем не менее документ еще должен будет пройти через палату представителей.

Аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с NEWS.ru усомнился в принятии «санкций Грэма».

«Все эти разговоры — предвыборная болтовня и надувание щек», — уверен он.

По мнению специалиста, законодательная инициатива не учитывает ситуацию на мировом энергетическом рынке.

«Ормузский пролив закрыт. Немалая часть мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) выведена из строя из-за войны на Ближнем Востоке. Нефти и газа на мировом рынке не хватает чисто физически. Те же Китай и Индия просто не могут отказаться от российских энергоресурсов. Тем более — дешевых. Поэтому даже если США санкции и введут, то будут вынуждены их отменить», — сказал Фролов.

Он пояснил, что в Штатах есть множество компаний, которые тесно сотрудничают с Пекином и Нью-Дели. Через свои лоббистские структуры они будут давить на власти и добиваться, чтобы те отказались от идеи наказывать их азиатских партнеров за поставки из России.

«Также напомню, что в США есть еще и Верховный суд. В феврале 2025 года он уже отменил немалую часть торговых пошлин, которые ввел Трамп», — добавил собеседник.

Президент США Дональд Трамп Фото: Saul Loeb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каким будет ответ для США

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что власти Соединенных Штатов сильно рискуют, поддерживая санкционное предложение Грэма. Если оно и будет одобрено, а Трамп согласует рестрикции, то получат очень болезненный ответ как минимум от Китая, уверен Фролов.

«КНР может ввести 100-процентные вывозные пошлины на редкоземельные металлы, поставляемые в США. Или на анодные и катодные материалы, необходимые для производства аккумуляторов. А Пекин, между прочим, контролирует 95% их мирового производства», — заметил он.

В таком случае последняя «услуга» Грэма окажется и для США в целом, и для Трампа в частности медвежьей: война санкций выйдет на новый этап, который подорвет экономику Америки, а вместе с ней и остатки политического реноме президента. На России же, подчеркнул Фролов, ограничения практически не отразятся.

«США в 2025 году уже ввели для Индии 25-процентные пошлины за то, что она покупает российскую нефть. И что? Нефть у нас Индия как покупала, так и покупает. Только теперь все чаще не напрямую. Если введут новые санкции, просто вырастет экспорт наших энергоносителей через третьи страны», — рассказал эксперт.

Блохин в свою очередь добавил, что санкции против России вводятся с 2014 года. Сейчас в отношении РФ действует больше ограничений, чем в отношении Ирана, КНДР, Венесуэлы и Белоруссии вместе взятых.

«Наша экономика не рухнула, а, напротив, развивается. ВВП России не только не падает, но и продолжает расти», — обратил внимание американист.

Он напомнил, что каждый новый санкционный пакет Запада преподносится как «последний и решительный» и обещает полностью «обрушить» различные сектора российской экономики. Но эффект — прямо противоположный.

«Если США введут санкции для стран, сотрудничающих с Россией, для нас практически ничего не изменится. У РФ 12-летний успешный опыт противодействия всем ограничениям», — заключил Блохин.

Читайте также:

Второй Чернобыль. ВСУ снова атакуют ЗАЭС: как РФ предотвратит катастрофу

Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России

Зеленский уволил главу Минобороны: триумф ударов России, прогноз СВО