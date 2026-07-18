Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 06:00

Грэм мстит из могилы: почему новые санкции против РФ оказались пустышкой

Линдси Грэм в представлении ИИ Линдси Грэм в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сенат США планирует принять новый пакет санкций против России, основанный на предложениях покойного сенатора Линдси Грэма, сообщает Axios. Документ вводит 100-процентные вторичные пошлины против стран, продолжающих энергетическое сотрудничество с РФ, и в первую очередь может затронуть Китай и Индию. Как эти меры повлияют на глобальные цепочки поставок, смогут ли Пекин с Дели устоять перед давлением и к чему готовиться Москве — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых санкциях США

Совместная инициатива Республиканской и Демократической партий о принятии нового пакета санкций против России получила поддержку 61 американского законодателя — 39 республиканцев и 22 демократов. Как отмечает Axios, документ предусматривает 100-процентные вторичные пошлины на товары из стран, продолжающих сотрудничать с РФ в энергетической сфере. В их числе — Китай и Индия.

Основными авторами законопроекта выступили покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь. Последний на своем сайте опубликовал содержание обновленной версии документа. Помимо пошлин, в нем говорится об обязательных санкциях в отношении президента РФ Владимира Путина, а также российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий. Кроме того, предлагается ввести рестрикции против компаний, которые, по версии авторов, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

15 июля Блюменталь заявил, что законопроект могут принять до августа. При этом само по себе одобрение документа не означает автоматического введения санкций: инициатива дает право президенту США самостоятельно принять решение о том, насколько они необходимы. Дональд Трамп, отмечает Axios, не выразил полной поддержки инициативе, но указал на готовность принять ее в память о Грэме.

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru отметил, что Белый дом может рассматривать новые ограничительные меры как элемент давления на Россию в рамках переговоров по Украине. При этом власти Штатов, добавил он, преследуют две цели.

«Первая — сделать РФ более сговорчивой на переговорах. Вторая — ослабить Китай, лишив его дешевых российских энергоносителей, которые стимулируют развитие экономики КНР», — сказал эксперт.

По его мнению, Трамп хочет разорвать тесные экономические связи между Москвой и Пекином и геополитически «оторвать» РФ от одного из ключевых союзников — в том числе с помощью санкций.

Ричард Блюменталь Ричард Блюменталь Фото: Andrew Thomas — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Будут ли приняты санкции Грэма

Поддержка шести десятков сенаторов даст авторам инициативы возможность преодолеть процедуру обструкции, когда оппозиция в одной из палат конгресса намеренно затягивает рассмотрение или принятие того или иного закона за счет бесконечных выступлений и внесения поправок. Тем не менее документ еще должен будет пройти через палату представителей.

Аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с NEWS.ru усомнился в принятии «санкций Грэма».

«Все эти разговоры — предвыборная болтовня и надувание щек», — уверен он.

По мнению специалиста, законодательная инициатива не учитывает ситуацию на мировом энергетическом рынке.

«Ормузский пролив закрыт. Немалая часть мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) выведена из строя из-за войны на Ближнем Востоке. Нефти и газа на мировом рынке не хватает чисто физически. Те же Китай и Индия просто не могут отказаться от российских энергоресурсов. Тем более — дешевых. Поэтому даже если США санкции и введут, то будут вынуждены их отменить», — сказал Фролов.

Он пояснил, что в Штатах есть множество компаний, которые тесно сотрудничают с Пекином и Нью-Дели. Через свои лоббистские структуры они будут давить на власти и добиваться, чтобы те отказались от идеи наказывать их азиатских партнеров за поставки из России.

«Также напомню, что в США есть еще и Верховный суд. В феврале 2025 года он уже отменил немалую часть торговых пошлин, которые ввел Трамп», — добавил собеседник.

Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп Фото: Saul Loeb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каким будет ответ для США

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что власти Соединенных Штатов сильно рискуют, поддерживая санкционное предложение Грэма. Если оно и будет одобрено, а Трамп согласует рестрикции, то получат очень болезненный ответ как минимум от Китая, уверен Фролов.

«КНР может ввести 100-процентные вывозные пошлины на редкоземельные металлы, поставляемые в США. Или на анодные и катодные материалы, необходимые для производства аккумуляторов. А Пекин, между прочим, контролирует 95% их мирового производства», — заметил он.

В таком случае последняя «услуга» Грэма окажется и для США в целом, и для Трампа в частности медвежьей: война санкций выйдет на новый этап, который подорвет экономику Америки, а вместе с ней и остатки политического реноме президента. На России же, подчеркнул Фролов, ограничения практически не отразятся.

«США в 2025 году уже ввели для Индии 25-процентные пошлины за то, что она покупает российскую нефть. И что? Нефть у нас Индия как покупала, так и покупает. Только теперь все чаще не напрямую. Если введут новые санкции, просто вырастет экспорт наших энергоносителей через третьи страны», — рассказал эксперт.

Блохин в свою очередь добавил, что санкции против России вводятся с 2014 года. Сейчас в отношении РФ действует больше ограничений, чем в отношении Ирана, КНДР, Венесуэлы и Белоруссии вместе взятых.

«Наша экономика не рухнула, а, напротив, развивается. ВВП России не только не падает, но и продолжает расти», — обратил внимание американист.

Он напомнил, что каждый новый санкционный пакет Запада преподносится как «последний и решительный» и обещает полностью «обрушить» различные сектора российской экономики. Но эффект — прямо противоположный.

«Если США введут санкции для стран, сотрудничающих с Россией, для нас практически ничего не изменится. У РФ 12-летний успешный опыт противодействия всем ограничениям», — заключил Блохин.

Читайте также:

Второй Чернобыль. ВСУ снова атакуют ЗАЭС: как РФ предотвратит катастрофу

Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России

Зеленский уволил главу Минобороны: триумф ударов России, прогноз СВО

США
Россия
санкции
Линдси Грэм
Никита Миронов
Н. Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лингвисты признали ранее разговорный глагол «махаю» литературной нормой
Власти раскрыли масштаб атаки ВСУ на Ростовскую область
Россия полностью закрыла исключения для грузоперевозок из одной страны
СК взялся за массовое отравление в гостинице на Ставрополье
Студент поехал в ДНР по заданию мошенников и попался
Власти раскрыли масштаб атаки ВСУ на соседствующий с Москвой регион
Россиян предупредили, кому нельзя дарить квартиру
Россиянам назвали распространенные ошибки при составлении резюме
Жуткое пекло до +38, грозы и град: какой будет погода в РФ 20–26 июля
Около 400 беспилотников пытались атаковать Московский регион
Удар БПЛА по складу под Тамбовом 18 июля: что известно, сколько жертв
Еще 48 беспилотников пытались атаковать Москву
Грэм мстит из могилы: почему новые санкции против РФ оказались пустышкой
Российские Су-34 разбомбили объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 июля
Семь человек погибли при атаке на склад Wildberries под Тамбовом
В Молдавии «русские» в десять раз обошли «молдаван»
Силы ПВО сработали над Ленинградской областью
ФНС приняла решение по счетам компании Басты
«Надо сильнее индексировать пенсии»: депутат Дмитриева о деньгах россиян
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 июля
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.