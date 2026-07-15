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15 июля 2026 в 00:56

В США предположили, когда будут введены новые санкции против РФ

Сенатор Блюменталь: новые санкции против России будут приняты до августа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Обновленный законопроект об ужесточении ограничений против России может быть утвержден до конца июля, заявил американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь в беседе с журналистами. Во вторник законодатели представили новую версию документа, которая предусматривает вторичные пошлины до 100% для пяти крупнейших импортеров российских нефти и газа.

Белый дом действительно поддерживает законопроект, и я полагаю, что он может быть принят до августа, — указал сенатор.

С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели беспрецедентное число санкций в отношении тысяч российских граждан, компаний, а также секторальные ограничения на импорт сотен видов товаров. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что новые ограничения не окажут серьезного влияния на российскую экономику, однако предупреждал о возможном резком росте цен на нефть и топливо, в том числе на американских заправках. Внутри самого Запада также звучат скептические оценки эффективности санкционного давления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия адаптировалась к санкциям. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, страна научилась обходить введенные против нее ограничения.

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