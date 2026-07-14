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14 июля 2026 в 12:49

Песков рассказал об отношении России к санкциям

Песков: Россия адаптировалась к санкциям и научилась их обходить

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия адаптировалась к санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-кола. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, страна научилась обходить введенные против нее ограничения.

Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными. Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций, будем делать это и впредь, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента отверг обвинения Европы в проведении кибератак со стороны РФ. С его слов, западные страны неоднократно голословно обвиняют Россию в различных преступлениях. Песков отметил, что сторона обвинения никогда не представляет доказательств.

Кроме этого, стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен поддержать законопроект об антироссийских санкциях. По имеющейся информации, Белый Дом предлагает ввести пошлины в размере 500% на импорт из государств, закупающих российскую нефть.

Власть
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Дмитрий Песков
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