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14 июля 2026 в 12:47

В Кремле отвергли обвинения ЕС в кибератаках

Песков: Кремль не приемлет обвинений ЕС в кибератаках

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кремль не приемлет обвинений Евросоюза в кибератаках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференс-кола. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, Запад много лет голословно обвиняет Россию.

Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств, — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что власти России будут следить за ходом саммита так называемой «коалиции желающих». Он также отметил, что ее участники глубоко ошибаются, когда считают, что могут стратегически одолеть РФ.

Кроме этого, Песков назвал абсурдными санкции Евросоюза против мессенджера МАКС. Он отметил, что такое решение обнажает репрессивный характер политики Брюсселя. Он напомнил, что МАКС — не единственный мессенджер, который подвергается ограничениям.

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