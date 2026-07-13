В Кремле будут внимательно следить за встречей так называемой «коалиции желающих», заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что участники «коалиции» находятся в глубоком заблуждении, если рассчитывают на возможность нанесения стратегического поражения России. Трансляция брифинга доступна в канале Кремля на платформе МАКС.

Эта группа стран <…> тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране , — сказал Песков.

На саммите «коалиции желающих», в частности, планируется обсудить поддержку Украины. Песков отметил, что Кремль будет следить за встречей, поскольку в нее входят страны, совершающие враждебные действия в отношении России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новая встреча представителей стран «коалиции желающих» по Украине состоится в Париже сегодня, 13 июля. Среди прочего на встрече обсудят поддержку Украины и совместные учения. На этих встречах партнеры взяли на себя обязательство выделить Киеву военную помощь в объеме €70 млрд (6,13 трлн рублей).