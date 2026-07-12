Президент Франции Эммануэль Макрон 13 июля примет в Париже лидеров стран «коалиции желающих», пишет Euronews. В ходе встречи не менее 25 глав государств и правительств намерены обсудить поддержку Украины.

Согласно данным издания, после саммитов G7 и НАТО в Анкаре союзники планируют укрепить ощущение единства и усилить сотрудничество в поддержку Украины. На этих встречах партнеры взяли на себя обязательство выделить Киеву военную помощь в объеме €70 млрд (6,13 трлн рублей)

Ранее в пресс-службе кабмина ФРГ сообщили, что главы государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции выступили за дальнейшее развитие сотрудничества между НАТО и Украиной. Совместное заявление было распространено по итогам встречи лидеров в Берлине.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что помощь от Евросоюза Украине, анонсированная на конференции в Гданьске, не достигнет страны и будет присвоена чиновниками. Дипломат уверена, что это произойдет из-за высокой коррупции в правительстве президента Украины Владимира Зеленского и усиления конкуренции в ЕС за освоение этих денег.