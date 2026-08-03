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03 августа 2026 в 07:26

Густой дым от вспыхнувшего электросамоката заполнил 12-этажный дом

Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел около 05:00 утра в 12-этажном доме на улице Речников в Нагатинском Затоне. По словам очевидцев, густой дым быстро заполнил подъезд, некоторые жильцы просили о помощи из окон, другие эвакуировались самостоятельно.

Огонь в квартире потушили до прибытия спасателей. Информации о пострадавших нет. На место выезжали экстренные службы. Точная причина возгорания устанавливается.

До этого электросамокат внезапно загорелся во дворе жилого дома в поселке Плодородный Краснодарского края. Устройство вспыхнуло в непосредственной близости от припаркованного автомобиля. В момент пожара внутри салона находился мужчина, который мгновенно среагировал на угрозу взрыва: он быстро выбежал на улицу и откатил горящий самокат.

Ранее сообщалось, что число жертв трагичного пожара, вспыхнувшего утром 2 августа в квартире на Будапештской улице в Санкт-Петербурге, выросло до трех человек: 62-летняя бабушка погибших детей скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу. В оперативных службах уточнили, что причиной смерти несовершеннолетних в возрасте четырех и шести лет стало отравление продуктами горения.

Москва
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