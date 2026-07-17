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17 июля 2026 в 11:15

Лихач на электросамокате сбил подростка и «попал» на 700 тыс. рублей

Сбивший подростка в Петербурге самокатчик выплатит компенсацию в 700 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Водитель электросамоката, который сбил подростка на Новоладожской улице в Санкт-Петербурге и скрылся, выплатит пострадавшему компенсацию в размере 700 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. В результате столкновения 15-летний юноша получил травмы, которые расцениваются как вред здоровью средней степени тяжести.

ГАИ привлекла самокатчика к административной ответственности <...>. Суд взыскал с водителя компенсацию морального вреда на 700 тыс. рублей, — отметили в ведомстве.

Ранее суд обязал жителя Нижнекамска выплатить бывшей девушке 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации за многолетнее преследование. По информации источников, мужчина более года следил за жертвой, избивал ее и пытался изнасиловать.

До этого женщина, получившая переломы при падении лифта в Оренбурге, потребовала от управляющей компании возместить моральный вред в размере 1,5 млн рублей. По ее словам, в лифт вошли восемь человек и загорелась кнопка «перегруз», однако система блокировки не сработала.

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