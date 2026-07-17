Овчинский: в Бескудниковском районе Москвы построят дом по реновации

В Бескудниковском районе Москвы начали подготовку площадки для возведения дома по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Владислав Овчинский. Общая площадь новостройки превысит 31 тыс. квадратных метров. Объект недвижимости появится на месте снесенных пятиэтажек по адресу: Коровинское шоссе, земельный участок 4/6.

Жилой комплекс рассчитан на 282 квартиры, 13 из которых будут приспособлены для проживания людей с ограниченной мобильностью. Жилая площадь дома составит почти 17,6 тыс. квадратных метров. Первый этаж запроектирован нежилым — помимо комфортных современных подъездов, там предусмотрены помещения коммерческого назначения, в которых смогут открыться магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие полезные жителям центры услуг, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Комплекс возведут в локации с развитой инфраструктурой. Станция метро «Селигерская» находится в пяти минутах пешком, платформа Моссельмаш МЦД-3 — в 15 минутах, остановка общественного транспорта — прямо у дома. Торговый центр расположен в двух минутах ходьбы, образовательные и медицинские учреждения — в шаговой доступности. В непосредственной близости — Орловский сад, парк им. Святослава Федорова, Дегунинский пруд и Бескудниковский бульвар.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона горожан и предусматривает расселение 5176 домов. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по удвоению темпов ее реализации. Москва сохраняет лидерские позиции по объемам жилищного строительства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Овчинский сообщил, что в Тимирязевском районе Москвы возводят жилой дом по программе реновации — его общая площадь составит свыше 36 тыс. квадратных метров. Строительство началось по адресу: Линейный проезд, земельный участок 1.