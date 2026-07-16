Овчинский: жилой комплекс по программе реновации строят на севере Москвы

В Тимирязевском районе Москвы возводят жилой дом по программе реновации — его общая площадь составит свыше 36 тыс. квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Владислав Овчинский. Он уточнил, что строительство началось по адресу: Линейный проезд, земельный участок 1. Программа реновации стартовала в 2017 году — она предусматривает расселение 5176 домов.

Жилой комплекс будет состоять из двух корпусов башенного типа, объединенных общей подземной автостоянкой. В нем предусмотрено 368 квартир общей площадью более 23 тыс. квадратных метров. Новостройка расположена в месте с хорошей транспортной доступностью: до станции третьего Московского центрального диаметра Петровско-Разумовская пять минут пешком, а до одноименной станции метро можно будет дойти за 10 минут. Рядом также находятся остановки общественного транспорта. Для автомобилистов предусмотрен удобный выезд на Дмитровское шоссе, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка возводится по монолитной технологии, что обеспечивает высокую надежность и долговечность здания. Фасады будут выполнены из крупноформатных металлических панелей. Все квартиры спроектированы с остекленными лоджиями, а корзины для кондиционеров будут того же цвета, что и фасады. Комплекс расположен в одном из самых зеленых районов севера Москвы — Тимирязевском, около трети территории которого занимают парки и природные зоны. Рядом находятся Мичуринский сад и Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН, а в пешей доступности — школы, магазины, кафе, спортивные объекты и торговые центры.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Овчинский заявил, что в районе Люблино на юго-востоке Москвы начались подготовительные работы к строительству жилищного комплекса в рамках программы реновации. Новостройку возведут на месте снесенных домов по адресу: Ставропольская улица, земельный участок 7а.