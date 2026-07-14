Овчинский: в Люблине готовят участок к строительству дома по реновации

В районе Люблино на юго-востоке Москвы начались подготовительные работы к строительству жилищного комплекса в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Общая площадь здания займет около 84 тыс. квадратных метров. Новостройку возведут на месте снесенных домов по адресу: Ставропольская улица, земельный участок 7А.

Жилой комплекс на Ставропольской улице, рассчитанный на 746 квартир, будет состоять из десяти секций переменной этажности. Его жилая площадь превысит 45 тыс. квадратных метров. Секции сгруппированы между собой и композиционно выстроены в прямоугольную форму, образующую камерное дворовое пространство. Автомобильный паркинг и проезжая часть располагаются с внешних сторон здания, поэтому территория двора уютная и безопасна для прогулок. Для удобства перемещения в секциях предусмотрены арки и сквозные входные группы, позволяющие выходить как во двор, так и на улицу. Сейчас на стройплощадке идет период подготовительных работ — устанавливается шпунтовое ограждение и производится разработка котлована, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом будет расположен недалеко от парков Люблинский, Шкулева и «Кузьминки» — до них можно будет дойти за 15 минут. В шаговой доступности находятся все важные объекты инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины и кафе. Автобусная остановка стоит прямо возле территории будущего дома, а путь до станции МЦД-2 «Люблино» составит 10 минут пешком.

Архитектура комплекса выделяет геометрической сдержанностью, для облицовки фасадов используют керамический кирпич в теплых терракотовых, светло-золотистых и кофейных оттенках. Для дома разработан индивидуальный проект. Во дворе установят спортивную и детскую площадки с прорезиненным покрытием, организуют зону отдыха, тротуары, освещение, велопарковку, столы для пинг-понга и шахмат. Территорию дополнительно озеленят.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Овчинский сообщил, что в Рязанском районе Юго-Восточного административного округа возведут четыре новостройки на месте старых жилых домов в рамках программы реновации. Старые дома демонтируют при помощи программы «Умный снос» — процесс освобождения участка происходит максимально экологично, а строительный мусор утилизируется и вывозится на переработку.