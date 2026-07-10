Овчинский: в Рязанском районе возведут четыре дома по реновации

В Рязанском районе Юго-Восточного административного округа возведут четыре новостройки на месте старых жилых домов в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский. Старые дома демонтируют при помощи программы «Умный снос» — процесс освобождения участка происходит максимально экологично, а строительный мусор утилизируется и вывозится на переработку. Новостройки появятся по адресам: 4-й Вешняковский проезд, земельный участок 5/1, Зарайская улица, земельный участок 46/1, и на улице Михайлова, земельные участки 27 и 38.

На месте сноса домов старого фонда по программе реновации возводят современные жилые комплексы. В них предусмотрены квартиры с улучшенной планировкой и благоустроенной придомовой территорией. Так, в Рязанском районе на месте сноса расселенных зданий строятся четыре новостройки жилой площадью примерно 59 тыс. квадратных метров. В них оборудуют более 950 квартир с расширенными коридорами и кухнями. На территории вокруг домов установят детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием и современным оборудованием, в зоне отдыха разместят скамейки, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Овчинский рассказал, что по итогам творческого конкурса «Моя Москва. Дом, в котором я живу!» наградили победителей. Финалисты показали авторские макеты и совместную инсталляцию, подготовленную в ходе мастер-классов в макетной мастерской департамента градостроительной политики Москвы.