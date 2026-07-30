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30 июля 2026 в 16:22

«Уже не будет украинской»: в Европе оценили будущее Одессы

PL: Украина будет менее привлекательной для инвестиций без выхода к морю

Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press
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Украина без доступа к морю может стать менее привлекательной для западных инвесторов, пишет чешское издание Parlamentní listy. По мнению автора публикации, в случае потери морской инфраструктуры стране будет сложнее развивать экономику и экспортировать ресурсы.

Если когда-нибудь Одесса и станет снова портовым городом, то уже не будет украинской. Как внутриконтинентальное государство Украина будет непривлекательной с экономической точки зрения для своих западных спонсоров, — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, западные компании могут потерять интерес к инвестициям на Украину. Причиной он назвал отсутствие возможности вывозить ресурсы с территории страны.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что усилившиеся удары по портам Украины и другим объектам на территории страны могут приблизить завершение конфликта. По словам профессора, после закрытия порта Одессы России остается закрыть западный коридор.

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