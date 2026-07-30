Скончался самый высокий человек в Гане Сулейман Абдул Самед скончался в возрасте 33 лет в Гане из-за высокого роста

Самый высокий человек Ганы Сулейман Абдул Самед скончался в возрасте 33 лет, сообщает Daily Mail. У мужчины было диагностировано редкое генетическое заболевание — синдром Марфана, из-за которого ежедневно он сталкивался с проблемами со здоровьем.

Самед умер в больнице города Тамале после госпитализации с инфицированными язвами на ногах. По словам родственников, язвы на ногах могли быть последствием осложнений болезни. В 2022 году рост мужчины составлял около 224 сантиметров, а генетическое заболевание, обусловленное высоким ростом, могло давать серьезные осложнения на глаза, опорно-двигательный аппарат, сердце и кровеносные сосуды.

На родине Самед был местной знаменитостью, а близкие описывают его как щедрого и доброго человека. При этом мужчина был вынужден отказаться и от своей мечты стать водителем и игры в футбол из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в возрасте 81 года умер немецкий врач Гунтер фон Хагенс, разработавший метод пластинации и создавший передвижную выставку «Миры тела». За день до кончины изобретателя госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона.