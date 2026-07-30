Убитая в Одинцово женщина участвовала в конкурсе красоты в 2017 году

Убитая в Одинцово женщина участвовала в конкурсе красоты в 2017 году

Убитой в Одинцово женщиной оказалась участница конкурса «Миссис Россия-Вселенная 2017», сообщает РИА Новости. Наталья Божук тогда завоевала титул «Миссис Очарование». После этого женщина выступила организатором собственного конкурса «Миссис-Сахалин 2018», а также модного дизайнерского показа Sakhalin Fashion Day 2018.

Кроме того, погибшая занимала должность руководителя модельного агентства Elit Model Sakh. В сферу ее интересов входили психология, мода и имидж. Также в своих социальных сетях Божук упоминала, что окончила Высшую школу «Останкино».

Ранее жительницу Одинцовского округа нашли погибшей почти через две недели после исчезновения. Женщина пропала 17 июля после того, как вышла из жилого комплекса «Ромашково» вместе со своим спаниелем. Волонтеры обнаружили собаку на Советской улице в селе Ромашково возле сарая, после чего стало известно о месте трагедии.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый в убийстве женщины, пропавшей во время прогулки с собакой в Подмосковье, покинул Россию. В совершении преступления подозревается сожитель женщины.