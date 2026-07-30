В Таиланде задержали всех фигурантов дела о пропавших тюменцах

В Таиланде задержаны все четверо подозреваемых по делу об исчезновении брата и сестры из Тюмени, сообщает Telegram-канал «112». Среди задержанных — Понг, основной фигурант, и еще один мужчина, которого искали ранее.

Ранее лидер группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева сообщила, что полиция Паттайи приступила к розыску двух тайцев — Понга и Тхонга, — подозреваемых в причастности к пропаже брата и сестры, Романа и Дианы Назимовых. Их видели рядом с местом, где нашли закопанный мопед исчезнувших россиян.

Позже стало известно, что по подозрению в пособничестве при исчезновении брата и сестры из Тюмени в Таиланде задержаны двое местных жителей Панг и Сыа Хой. Они помогли основным фигурантам скрыться и избавиться от улик, сейчас их допрашивает туристическая полиция.

По версии следствия, задержанные закопали мопед, на котором, предположительно, передвигались пропавшие 17-летний Роман и 22-летняя Диана, а также помогли скрыться двум главным фигурантам — Понгу и Тхонгу. Задержанные отвергают предъявленные обвинения. Мопед был обнаружен в сильно поврежденном и разобранном состоянии, частично зарытым в землю. Его номер (6379) совпадает с тем, что фигурировал в розыске.