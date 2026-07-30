Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 17:52

В Таиланде задержали всех фигурантов дела о пропавших тюменцах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Таиланде задержаны все четверо подозреваемых по делу об исчезновении брата и сестры из Тюмени, сообщает Telegram-канал «112». Среди задержанных — Понг, основной фигурант, и еще один мужчина, которого искали ранее.

Ранее лидер группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева сообщила, что полиция Паттайи приступила к розыску двух тайцев — Понга и Тхонга, — подозреваемых в причастности к пропаже брата и сестры, Романа и Дианы Назимовых. Их видели рядом с местом, где нашли закопанный мопед исчезнувших россиян.

Позже стало известно, что по подозрению в пособничестве при исчезновении брата и сестры из Тюмени в Таиланде задержаны двое местных жителей Панг и Сыа Хой. Они помогли основным фигурантам скрыться и избавиться от улик, сейчас их допрашивает туристическая полиция.

По версии следствия, задержанные закопали мопед, на котором, предположительно, передвигались пропавшие 17-летний Роман и 22-летняя Диана, а также помогли скрыться двум главным фигурантам — Понгу и Тхонгу. Задержанные отвергают предъявленные обвинения. Мопед был обнаружен в сильно поврежденном и разобранном состоянии, частично зарытым в землю. Его номер (6379) совпадает с тем, что фигурировал в розыске.

Мир
Таиланд
похищения
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Латвии призвал отказаться от поездок в Белоруссию
Раскрыта дальнейшая судьба самолетов «ИжАвиа»
«Вину не признаю»: Лерчек выступила в Гагаринском суде
Миронов призвал пересмотреть все «нездоровые нормативы» оказания медпомощи
Росавиация аннулировала сертификат «ИжАвиа»
Захарова вскрыла двуличное отношение Европы к России
В лесу Санкт-Петербурга нашли тело мужчины с переломанными костями
Приговор, госпитализация, скандал на Украине: как живет певица Монеточка
Юрист ответил, в каком случае перевод на счет Дурова не грозит наказанием
Во Франции впервые выявили локальный случай заражения вирусом чикунгунья
18-летнего жителя Адыгеи оштрафовали за оправдание терроризма
Раскрыто, кто на Украине приказывал обстреливать мирные объекты в Донбассе
В Госдуме ответили, почему Россию не допустили до ЧМ по хоккею в 2027 году
В РЖД раскрыли планы на будущее взаимодействие с Арменией
Мигранты прорвали границу в Испании
Раскрыта подоплека иска Еревана к РЖД
В РЖД отреагировали на заявления о плате за железные дороги Армении
«Досадное недоразумение»: педофил Жилкин сменил показания перед судом
В ГД раскрыли виновных в недопуске хоккеистов из РФ на чемпионат мира
В Минэкономразвития назвали условия для восстановления бизнеса
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.