Тренер школы Юмшанова утонул в реке Мастер спорта СССР Павлов погиб в возрасте 55 лет

Мастер спорта СССР по вольной борьбе и тренер Кирилл Павлов погиб в возрасте 55 лет, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. По данным организации, тренер утонул в реке.

Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Спиридоновича, — отмечается в сообщении.

Павлов был заслуженным работником физической культуры и спорта, а также работал тренером в школе имени Петра Юмшанова. Он внес вклад в развитие вольной борьбы и подготовку спортсменов.

Ранее сообщалось, что в Гореловском озере в Санкт-Петербурге утонул 16-летний подросток. По предварительным данным, юноша прыгнул в воду с сапборда, после чего нырнул примерно в 10 метрах от берега и больше не появился на поверхности. Позже водолазы обнаружили тело подростка на глубине около 1,5 метра.

Между тем стало известно, что в Башкирии на озере Ольховое погиб 19-летний юноша. Молодой человек пытался доплыть до берега на надувном матрасе, однако утонул.