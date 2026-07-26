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26 июля 2026 в 13:24

Юноша утонул при попытке доплыть до берега на матрасе в российском регионе

В Башкирии 19-летний юноша утонул, пытаясь доплыть до берега на матрасе

Фото: МЧС России
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В Башкирии на озере Ольховом 19-летний юноша утонул при попытке доплыть до берега на надувном матрасе, сообщило республиканское МЧС в МАКСе. Инцидент произошел неподалеку от села Михайловка.

Отмечается, что молодой человек в компании друзей плавал на надувном матрасе, после чего принял решение самостоятельно добраться до берега. Спустя непродолжительное время товарищи потеряли его из виду и обратились за помощью к спасателю. Специалист несколько раз погрузился в воду, однако обнаружить юношу не удалось.

Утром в воскресенье, 26 июля, к поискам подключились водолазы. Тело погибшего извлекли примерно в 25 метрах от берега на глубине около трех метров.

Ранее в Мензелинском районе Республики Татарстан пятилетняя девочка утонула в пруду. Примерно спустя час после инцидента спасатели достали тело ребенка из водоема на глубине двух метров.

До этого в Эвено-Бытантайском районе Якутии восьмимесячный младенец погиб, упав в ведро с водой. Малыш только начал самостоятельно передвигаться и в процессе ходьбы опрокинулся в емкость.

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