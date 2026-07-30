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30 июля 2026 в 18:36

Российские военные ударили по портам и морским судам с грузами ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские войска нанесли удары по портам и морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере МАКС. Отмечается, что корабли были задействованы в перевозках военных грузов.

В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области, четыре сухогруза с грузами военного назначения, — сказано в сообщении.

Ранее ВС РФ с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» ударили по складу хранения дронов ВСУ в Харьковской области. Атака была проведена с целью ограничения возможностей украинских военных по применению беспилотников.

До этого стало известно, что бойцы ВС РФ освободили село Юрченково в Харьковской области и населенный пункт Малая Слободка в Сумской области. Отмечалось, что мотострелковые дивизионы отбросили подразделения 57-й механизированной бригады противника.

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