Лерчек выступила в Гагаринском суде Лерчек не признала вину по делу о незаконных валютных операциях

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что не признает вину по делу о незаконных валютных операциях, передает корреспондент NEWS.ru из зала Гагаринского суда Москвы после оглашения обвинительного заключения. Известно, что ее дело связано с проведением фитнес-марафонов.

Ранее сообщалось, что Гагаринский суд Москвы продолжит рассмотрение уголовного дела блогерши в закрытом режиме. Рассмотрение дела суд возобновил 30 июля. По ходатайству стороны защиты заседание решили проводить без присутствия публики, поскольку в ходе процесса планируется оглашение сведений о состоянии здоровья блогера.

Между тем прокуратура попросила изменить меру пресечения Чекалиной и избрать ей домашний арест. Отмечается, что поводом для обращения в суд стала покупка блогером билетов в Санкт-Петербург.

Также стало известно, что Лерчек планировала после курса химиотерапии отправиться в Белград для восстановления после болезни. При этом уточняется, что поездка была запланирована как часть восстановления после лечения.