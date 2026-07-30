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30 июля 2026 в 20:04

По делу Лерчек допросили осужденного ранее свидетеля

Свидетель Вишняк дал показания против Лерчек в суде

Валерия Чекалина (Лерчек) Валерия Чекалина (Лерчек) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Гагаринский суд Москвы допросил Романа Вишняка — свидетеля обвинения по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях, связанных с проведением фитнес-марафонов, сообщил ТАСС один из участников процесса, проходящего в закрытом режиме. Уточняется, что Вишняк дал показания против блогера. До этого он был осужден на два года и шесть месяцев лишения свободы.

Роман Вишняк снова выступил в районом суде, где дал показания против подсудимой, — рассказал собеседник агентства.

Ранее Лерчек заявила, что не признает вину по делу о незаконных валютных операциях, связанных с проведением фитнес-марафонов. Заявление блогер сделала после оглашения обвинительного заключения. Уточняется, что суд продолжает рассмотрение уголовного дела.

Между тем сообщалось, что Гагаринский суд Москвы продолжит рассмотрение уголовного дела блогера Чекалиной в закрытом режиме. По ходатайству стороны защиты процесс сделали закрытым, поскольку в ходе заседаний планируется разглашение личной информации о состоянии здоровья блогера.

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