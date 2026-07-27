Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 02:48

Стало известно о планах Лерчек покинуть Россию

Лерчек собиралась выехать в Сербию после курса химиотерапии

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая по делу о незаконных валютных операциях, планировала после курса химиотерапии выехать в Белград, передает ТАСС. Там она хотела восстанавливаться после болезни.

По информации собеседника агентства, для поездки блогеру был необходим заграничный паспорт. В столице Сербии к Чекалиной должен был приехать врач из Германии, который проведет необходимую медицинскую процедуру.

Защита блогера подтвердила агентству информацию о поездке, однако заявила, что Чекалина не нарушала меру пресечения. Адвокаты отметили, что суд ранее предусмотрел возможность выезда за границу в случае необходимости получения медицинской помощи, недоступной в России, при обязательном согласовании поездки с компетентными органами.

Ранее стало известно, что Лерчек арендовала дом в коттеджном поселке под Новой Ригой за 180 млн рублей. Новое жилье находится всего в нескольких сотнях метров от прежнего дома блогерши. На заседании суда адвокаты Лерчек заявили, что владелец недвижимости не возражает против проживания в доме семьи блогера.

Культура
Россия
Лерчек
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Рособрнадзора высказался о судьбе ЕГЭ в 2027 году
В ГД объяснили, как включить расходы на ремонт квартиры в налоговый вычет
Экс-аналитик ЦРУ раскрыл реальные потери иностранных наемников в ВСУ
Зеленский полетит к новому премьеру Британии
Юрист раскрыл, кто может беспрепятственно раньше уходить с работы
Стало известно о планах Лерчек покинуть Россию
Россиянам назвали количество выходных дней в 2027 году
Массированная атака ВСУ на Белгород ночью 27 июля: раненые, что известно
Минтранс анонсировал изменения для россиян на борту самолетов
В Таллине рассказали о реакции местных жителей на появление украинских БПЛА
Турция направит F-16 на круглосуточное патрулирование Прибалтики
В Белгороде после атаки БПЛА загорелись квартиры и 15 автомобилей
В Иране раскрыли детали непрямых переговоров с США
Белгород подвергся массированной атаке дронов ВСУ
Балицкий сообщил о высокой активности дронов над Запорожьем
Вечеринка с сотнями гостей обернулась стрельбой и смертью
В МИД РФ пообещали ответить на недружественные шаги Кишинева
Стало известно, что привело к гибели альпинистов на Эльбрусе
В Турции заявили, что Зеленский пошел против Европы
Новая квартира, отмена концертов, суды: как живет Лариса Долина
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.