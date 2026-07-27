Стало известно о планах Лерчек покинуть Россию Лерчек собиралась выехать в Сербию после курса химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая по делу о незаконных валютных операциях, планировала после курса химиотерапии выехать в Белград, передает ТАСС. Там она хотела восстанавливаться после болезни.

По информации собеседника агентства, для поездки блогеру был необходим заграничный паспорт. В столице Сербии к Чекалиной должен был приехать врач из Германии, который проведет необходимую медицинскую процедуру.

Защита блогера подтвердила агентству информацию о поездке, однако заявила, что Чекалина не нарушала меру пресечения. Адвокаты отметили, что суд ранее предусмотрел возможность выезда за границу в случае необходимости получения медицинской помощи, недоступной в России, при обязательном согласовании поездки с компетентными органами.

Ранее стало известно, что Лерчек арендовала дом в коттеджном поселке под Новой Ригой за 180 млн рублей. Новое жилье находится всего в нескольких сотнях метров от прежнего дома блогерши. На заседании суда адвокаты Лерчек заявили, что владелец недвижимости не возражает против проживания в доме семьи блогера.