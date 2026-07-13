Лерчек арендовала дом за 180 млн рублей с разрешения суда SHOT: Лерчек арендовала дом в Подмосковье за 180 млн рублей с разрешения суда

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) арендовала дом в коттеджном поселке под Новой Ригой за 180 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что новый дом находится в паре сотен метров от прежнего жилья.

На заседании суда адвокаты блогерши сообщили, что владелец нового дома не против проживания семьи Лерчек. В ходе судебного процесса защита предоставила справки об онкологии Чекалиной. В итоге суд изменил адрес в запрете, но оставил меру в силе. Новый коттедж площадью 660 квадратных метров включает пять спален, террасу, бильярдную, тренажерный зал и прачечную.

Ранее сообщалось, что Лерчек прибыла в суд вместе со своим возлюбленным — аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини. Сейчас она проходит очередной курс химиотерапии после диагностированного рака желудка четвертой стадии. При этом многих возмутила насыщенная светская жизнь блогера и активные тренировки в спортзале.

До этого стало известно, что Лерчек 10 июля пропустила важное судебное заседание. В этот день суд планировал рассмотреть актуальный вопрос о возобновлении уголовного процесса по делу о незаконном выводе более 250 млн рублей на счета в ОАЭ.