Лерчек пришла на заседание суда во время курса химиотерапии Лерчек пришла на заседание суда по делу о незаконных валютных операциях

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пришла на судебное заседание по вопросу о возобновлении процесса по ее делу, пишет Telegram-канал РЕН ТВ. Отмечается, что знаменитость проходит очередной курс химиотерапии после диагностированного рака желудка. Лечение включает процедуры в клинике и прием препаратов дома с использованием специального медицинского устройства.

До этого, как пишет канал, прокуратура усомнилась в тяжести ее состояния и обратилась в суд для проведения повторной экспертизы после появления кадров с тренировками блогера в спортзале. Семья Чекалиной опубликовала медицинские документы, заявив, что диагноз является реальным.

Кроме того, известно о смене собственника загородного дома семьи Чекалиных. По данным СМИ, особняк приобрел адвокат Владимир Х. по цене ниже рыночной, что позволило блогеру погасить налоговую задолженность и избежать процедуры банкротства.

Ранее защита Лерчек не была уверена, что суд перейдет к рассмотрению дела о незаконных валютных операциях по существу. При этом отмечалось, что основной причиной предстоящего заседания была смена места жительства блогера.