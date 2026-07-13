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13 июля 2026 в 11:02

Лерчек пришла на заседание суда во время курса химиотерапии

Лерчек пришла на заседание суда по делу о незаконных валютных операциях

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пришла на судебное заседание по вопросу о возобновлении процесса по ее делу, пишет Telegram-канал РЕН ТВ. Отмечается, что знаменитость проходит очередной курс химиотерапии после диагностированного рака желудка. Лечение включает процедуры в клинике и прием препаратов дома с использованием специального медицинского устройства.

До этого, как пишет канал, прокуратура усомнилась в тяжести ее состояния и обратилась в суд для проведения повторной экспертизы после появления кадров с тренировками блогера в спортзале. Семья Чекалиной опубликовала медицинские документы, заявив, что диагноз является реальным.

Кроме того, известно о смене собственника загородного дома семьи Чекалиных. По данным СМИ, особняк приобрел адвокат Владимир Х. по цене ниже рыночной, что позволило блогеру погасить налоговую задолженность и избежать процедуры банкротства.

Ранее защита Лерчек не была уверена, что суд перейдет к рассмотрению дела о незаконных валютных операциях по существу. При этом отмечалось, что основной причиной предстоящего заседания была смена места жительства блогера.

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