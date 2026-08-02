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02 августа 2026 в 16:03

В Европе раскрыли, какую проблему обнажил миграционный кризис в Сеуте

Боррель: миграционный кризис в Сеуте показал дефицит единства в Евросоюзе

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Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута раскрыл политический раскол между странами Евросоюза, считает бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, которое приводит газета El País, кризис продемонстрировал практически полное отсутствие солидарности между государствами-членами в тот момент, когда объединение испытывает колоссальное давление.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что институты Евросоюза воспользуются миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута, чтобы укрепить свое положение относительно национальных властей объединения. По его словам, членство любой страны в Евросоюзе и Шенгенской зоне делает ее зависимой от миграционных кризисов в других государствах объединения.

До этого министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию защитить внешние границы Евросоюза после наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута. По его мнению, для контроля нелегальной миграции европейским странам нужны внешние партнеры такие, как Марокко.

Европа
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Евросоюз
Жозеп Боррель
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