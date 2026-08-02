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02 августа 2026 в 17:00

На Западе раскрыли, как Иран перехитрил США

FT: Иран перехватил инициативу в конфликте с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полгода конфликта с США дали Ирану стратегическое преимущество: Вашингтон все чаще следует темпу, который задает Тегеран, пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных экспертов. Отмечается, что республика и ее региональные союзники расширили зону боевых действий, нарушив морское сообщение в Красном море, атаковав Сирию и, предположительно, применив дрон против Египта.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям Элли Геранайе утверждает, что Иран прибегает к атакам как к способу передачи сообщения Штатам. По ее словам, несмотря на то что США и Израиль инициировали конфликт, они не смогут решать, когда он закончится. Геранайе также отметила, что Иран рассматривает возможность возобновления полномасштабных боевых действий.

С ней согласен бывший аналитик израильской военной разведки Дэнни Цитринович. Он утверждает, что в Иране существует общее мнение о том, что переговоры с США не имеют смысла. При этом иранцы не намерены сдаваться и предупреждают о последствиях для тех, кто решится на атаку.

Ранее Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану. По его словам, стороны начали согласовывать условия сделки с Тегераном. Американский лидер отметил, что США находятся в полной боевой готовности к военным действиям в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны.

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