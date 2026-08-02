Столкновение вертолетов при тушении лесных пожаров попало на видео В Греции столкнулись два вертолета при тушении лесных пожаров

Два вертолета столкнулись в небе над Грецией во время ликвидации лесных пожаров, передает Sky News со ссылкой на местную пожарную службу. В результате инцидента одно воздушное судно разбилось, а второе смогло совершить аварийную посадку. На борту каждого из них находилось по два человека.

Известно, что один из пилотов приземлившегося вертолета получил травмы. Информация о судьбе экипажа рухнувшего судна на данный момент отсутствует.

Инцидент произошел на фоне экстремальной жары и масштабных возгораний в Европе. В Греции основным очагом огня остается запад области Аттика, где уже уничтожено более 100 жилых домов. Сложная ситуация с пожарами также наблюдается в Турции и на юго-востоке Франции, где из-за угрозы распространения пламени были эвакуированы тысячи местных жителей.

Ранее в американском штате Вашингтоне из-за лесных пожаров объявили режим чрезвычайной ситуации. На фоне рекордной засухи и сильных ветров потребовались оперативные меры для защиты людей. Губернатор Боб Фергюсон заявил, что таким образом надеется предотвратить гибель горожан и ущерб имущества.