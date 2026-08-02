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02 августа 2026 в 13:45

В американском штате объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

В штате Вашингтон ввели режим ЧС из-за лесных пожаров и засухи

Фото: US Forest Service/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами, сообщил он в своем аккаунте в X. По его словам, рекордная засуха и сильные ветры создали опасные условия в регионе, требующие оперативных мер для защиты населения и имущества.

Рекордно продолжительная засуха и сильные ветры создают опасные условия по всему штату. Я объявляю чрезвычайную ситуацию, чтобы помочь предотвратить гибель людей и ущерб имуществу, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Спокан, штат Вашингтон, разразился мощный лесной пожар, объявленный самым катастрофическим в истории. Огонь перекинулся на городские территории, окутывая дома густым черным дымом. Власти были вынуждены объявить обязательную эвакуацию населения. Площадь, охваченная огнем, составляет около 101 тыс. гектаров.

До этого стало известно, что в ходе ликвидации крупного лесного пожара на границе Юты и Колорадо погибли трое пожарных, двое получили ранения. Огонь распространился на площадь свыше 11 тыс. гектаров.

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режим ЧС
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