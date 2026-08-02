Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 14:00

«Собрать воедино Святую Русь»: Бурляев объяснил, о чем нужно снимать кино

Бурляев: сегодня нужно снимать кино об объединении государств во главе с Россией

Николай Бурляев Николай Бурляев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня как никогда раньше важно снимать кино об объединении государств во главе с Россией, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил кинорежиссер и депутат Госдумы России Николай Бурляев. По его словам, это должно стать главной темой современного отечественного кинематографа.

Об объединении страны и людей надо кино снимать. Нет более важной темы для нашего кинематографа сейчас, когда президенты России и Белоруссии пытаются собрать воедино Святую Русь, — подчеркнул Бурляев.

Он также выразил уверенность, что позже к этому союзу присоединится и Украина. Народный артист России признался, что считает ее своей прародиной. По словам Бурляева, его предки занимали ключевые посты в истории запорожского казачества.

Полковник Кондрат Бурляй, как мне говорил отец, был кумом Богдана Хмельницкого, которого Богдан направил с посланием о присоединении Украины к России… Украина — моя прародина, мои предки оттуда. Мы будем одним народом с Украиной, — выразил уверенность он.

Ранее Бурляев назвал преступлением съемки кинорежиссером Сариком Андреасяном фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого. Народный артист России предположил, что стремление создавать ремейки великих произведений продиктовано невозможностью создать собственный шедевр.

Деятель культуры также назвал актеров Владимира Машкова, Сергея Безрукова и Евгения Миронова настоящими мастерами сцены и экрана. Бурляев затруднился назвать кого-либо еще из достойных, по его мнению, артистов в этой возрастной категории и добавил, что именно из-за сочувствия к представителям этой сложной и зависимой профессии не позволил собственным детям продолжить династию в кинематографе.

Культура
Николай Бурляев
российское кино
артисты
кинематограф
Украина
Россия
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-пресс-секретарь Зеленского назвала Украину мафиозным государством
«Не на парад»: замглавы Минобороны РФ попросил бойца перевесить автомат
Актер Бурляев рассказал, какое важное знание передает своим пятерым детям
Как отметили день ВДВ в Москве: яркие кадры праздника крылатой пехоты
Россиянка попала в больницу в Китае из-за ядовитого жука-томката
Общественник рассказал о мошеннических уловках для мам в декрете
Страшная авария на чемпионате по кольцевым автогонкам попала на видео
Власти раскрыли, как ВСУ пытались испортить День ВДВ в России
Раскрыта дата свадьбы Роналду и Джорджины Родригес
Трасса имени Дональда Трампа появилась в Африке
Блогер спас и выходил сбитую машиной сову
«Сотрудники поликлиники» выманили у юной москвички 12 млн рублей
Психолог предупредила о неочевидных последствиях частой работы с ИИ
Несколько россиян погибли при атаке ВСУ на сельскохозяйственное предприятие
Мендель раскрыла уровень поддержки Зеленского на Украине
Мендель раскрыла всему миру главный страх Макрона
Следователи усомнились в адекватности напавшего на работницу МФЦ москвича
Атака ВСУ на Удмуртию 2 августа: что известно, разрушения, сколько жертв
Несколько человек погибли и 40 пропали при пожаре на пароме
Бывший премьер Украины объяснил, как на самом деле Запад управляет Киевом
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.