«Собрать воедино Святую Русь»: Бурляев объяснил, о чем нужно снимать кино Бурляев: сегодня нужно снимать кино об объединении государств во главе с Россией

Сегодня как никогда раньше важно снимать кино об объединении государств во главе с Россией, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил кинорежиссер и депутат Госдумы России Николай Бурляев. По его словам, это должно стать главной темой современного отечественного кинематографа.

Об объединении страны и людей надо кино снимать. Нет более важной темы для нашего кинематографа сейчас, когда президенты России и Белоруссии пытаются собрать воедино Святую Русь, — подчеркнул Бурляев.

Он также выразил уверенность, что позже к этому союзу присоединится и Украина. Народный артист России признался, что считает ее своей прародиной. По словам Бурляева, его предки занимали ключевые посты в истории запорожского казачества.

Полковник Кондрат Бурляй, как мне говорил отец, был кумом Богдана Хмельницкого, которого Богдан направил с посланием о присоединении Украины к России… Украина — моя прародина, мои предки оттуда. Мы будем одним народом с Украиной, — выразил уверенность он.

Ранее Бурляев назвал преступлением съемки кинорежиссером Сариком Андреасяном фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого. Народный артист России предположил, что стремление создавать ремейки великих произведений продиктовано невозможностью создать собственный шедевр.

Деятель культуры также назвал актеров Владимира Машкова, Сергея Безрукова и Евгения Миронова настоящими мастерами сцены и экрана. Бурляев затруднился назвать кого-либо еще из достойных, по его мнению, артистов в этой возрастной категории и добавил, что именно из-за сочувствия к представителям этой сложной и зависимой профессии не позволил собственным детям продолжить династию в кинематографе.