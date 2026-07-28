Фильм «Одиссея» 2026 года: дата выхода «Одиссеи» Нолана, актеры, скандалы

Фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана стал лидером мирового кинопроката, собрав за первые выходные показа более $260 млн. Историческая сага о похождениях древнегреческого героя, которого сыграл Мэтт Дэймон, вызвала ажиотаж и критику. Каким получился новый фильм Нолана, почему Дэймону больше никогда не сыграть подобной роли и кто в России умеет снимать эпические картины — в материале NEWS.ru.

О чем фильм Нолана, почему вызвал споры

«Одиссея» — 13-й полнометражный фильм признанного американского и британского режиссера Кристофера Нолана. Это экранизация древнегреческой поэмы Гомера. По сюжету царь Итаки Одиссей после взятия Трои пытается вернуться домой, но на это уходят годы. Его жена Пенелопа тем временем отбивается от женихов, которых интересует трон. Дома никто точно не знает, жив Одиссей или погиб.

В фильме снялись голливудские звезды — Мэтт Дэймон (он играет Одиссея), Энн Хэтэуэй (исполняет роль Пенелопы), Том Холланд (сын Одиссея Телемах), Роберт Паттинсон (играет отрицательного героя Антиноя), Шарлиз Терон (нимфа Калипсо), Зендея (богиня Афина), Миа Гот (вероломная служанка Пенелопы), Лупита Нионго (Елена Прекрасная; она же сыграла ее сестру Клитемнестру).

Мэтт Дэймон, Кристофер Нолан, Энн Хэтэуэй Фото: Shutterstock/FOTODOM

В съемки картины было вложено $250 млн. Компания IMAХ сконструировала специально для «Одиссеи» новую камеру, позволяющую снимать почти бесшумно с близкого расстояния. Ожидания были велики. Но когда появились первые трейлеры ленты, разразился скандал. Зрителей возмутил тот факт, что повествование в фильме ведется от лица темнокожего барда, который говорит так, будто читает рэп. Красавица Елена Прекрасная в картине — она появляется на экране не более чем на пять минут — тоже афроамериканского происхождения.

Дэймона зрители посчитали неподходящим на роль главного героя. Многие также возмутились кораблями и доспехами, которые якобы не соответствуют тому времени.

Чем удивил Нолан в «Одиссее»

Однако по фильму видно, что четверть миллиона долларов потрачена не впустую. Природные декорации, снятые на IMAХ, выглядят впечатляюще. Нолан снимал картину об Одиссее там, где и происходит действие поэмы: в Италии, Греции, Марокко и Шотландии. Для сцены встречи с мертвыми в царстве Аида были использованы черные пески и пещеры горы Хьерлейвсхевди в Исландии, а сцену с циклопом снимали в Италии. Новая камера также передает красоту и мощь Средиземного моря.

Зрелищнее всего получились батальные сцены, передающие ужас Троянской войны, и эпизоды, в которых Одиссей и его команда проходят испытания. Циклоп Полифем был списан с полотна художника Гойи «Сатурн, пожирающий сына». Сцены с колдуньей, превращающей соратников Одиссея в свиней, выглядят как полноценный боди-хоррор. Появление чудовища Сциллы с щупальцами — очень напряженный момент. Великаны в доспехах, разбрасывающие воинов Одиссея, похожи на космических чудовищ из другой вселенной.

Кадр из фильма «Одиссея» Фото: Universal Pictures

Но главный ужас не в них. «Ты можешь спасти их (своих людей. — NEWS.ru) от богов, но не от самих себя», — говорит Одиссею богиня. Это не оригинальная фраза, а интерпретация Нолана: можно противостоять воле богов, но люди сами совершают роковые ошибки.

Образ зла воплощен в царе Агамемноне, который хочет победить Трою, чтобы получить контроль над торговыми путями, похищение Елены для него — только повод развязать вражду. Агамемнон не снимает доспехи и выглядит как бездушная машина, его лица зритель так и не увидит. Но и он уязвим: Агамемнона убивает собственная жена.

Что пишут зрители об «Одиссее» и Дэймоне

В России фильм не поступит в официальный прокат — прокатное удостоверение не было получено. Но уже появился в так называемом параллельном прокате с 25 июля. В интернете можно почитать комментарии тех, кто уже посмотрел.

«Фильм вообще без души: диалоги местами не в тему, а сцены друг за другом мелькают», — выражают мнение зрители. Они называют картину «трехчасовым визуальным испытанием». «Режиссер превратил гомеровский эпос в военный триллер. Безупречно снятый, но бездушный... От Гомера остались только сандалии, похожие на кроссовки. Никакой поэзии. Сухой язык, пустые диалоги, рваный монтаж. Мэтт Дэймон — не Одиссей, а сосед из дома напротив: без человечности, просто манекен в резиновых доспехах», — негодуют разочарованные поклонники эпического кино.

Есть и кардинально противоположные оценки. «Глобальный эпос, который принесет кассу кинотеатрам и останется в истории как авторская, но невероятно качественная экранизация одного из главных текстов человечества», «„Одиссею“ постигнет судьба культового кино — слава к нему придет позже», — предрекает часть аудитории.

Кадр из фильма «Одиссея» Фото: Universal Pictures

Почему фильм в топе кинопроката, кто в России снимает эпос

Телекритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что интерес к «Одиссее» вызван двумя факторами. Во-первых, ее снял Нолан, который входит в десятку самых популярных режиссеров мира, к любой его картине всегда приковано внимание. Во-вторых, зрителям интересен сам жанр исторической саги.

«Это масштабно, захватывающе, куча спецэффектов. Ты приходишь в кинозал — и получаешь фейерверк эмоций, как будто катаешься на аттракционе. Кино сегодня превращается в аттракцион», — сказал Горбунов.

Критик подчеркнул, что современные режиссеры нечасто снимают саги: для этого нужен большой бюджет, масштабные истории не позволяют экономить. «В таких произведениях мощно раскрываются характеры героев. Герой показан во множестве ситуаций, он растет, раскрывается как личность. В таких фильмах есть что играть. Вряд ли у Дэймона будет когда-либо подобная роль — по масштабу, по глубине», — выразил мнение критик.

Он уточнил, что в России тоже есть режиссеры, которые умеют снимать эпические картины по классическим произведениям.

Мэтт Дэймон в роли Одиссея Фото: Universal Pictures

«Сергей Урсуляк начал съемки сериала „Война и мир“. Юрий Мороз потрясающе экранизировал роман „Угрюм-река“. Андрей Кончаловский недавно снял сериал о революции. Никиту Сергеевича Михалкова и „Утомленных солнцем“ не будем забывать. Но такие проекты — это огромный труд», — добавил Горбунов.

Кинокритик Александр Шпагин напомнил, что в 1997 году Андрей Кончаловский снял двухсерийную ленту «Одиссея». Многие считают эту работу удачной экранизацией гомеровской поэмы. «Это самый любимый фильм Кончаловского», — напомнил эксперт.

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