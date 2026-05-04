04 мая 2026 в 18:55

Названы возможные кандидаты на роль ведущего программы «Человек и закон»

Критик Горбунов: вести «Человек и закон» могли бы сыновья Пиманова или Астахов

Адвокат Павел Астахов Адвокат Павел Астахов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вести программу «Человек и закон» мог бы один из сыновей журналиста Алексея Пиманова, сказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. Он добавил, что занять место ведущего также могли бы люди, хорошо знакомые с жанром расследований на телевидении, например, телеведущий Влад Чижов или адвокат Павел Астахов.

Первое, что приходит на ум, — два сына Алексея Викторовича работают над этой программой за кадром. Вполне возможно, что кто-то из них будет вести программу по примеру КВН. Когда не стало Александра Васильевича Маслякова, КВН продолжил вести его сын с другими ведущими в параллели. Здесь тоже могут пойти по такому принципу: кто-то из сыновей может возглавить программу, — сказал Горбунов.

Телекритик предположил, что Первый канал может пригласить на роль телеведущего человека, который уже имеет опыт работы в передаче похожего формата. Например, Влад Чижов работает ведущим программы «Решала» на телеканале «Че», а Павел Астахов имеет опыт работы на канале «Спас».

Могут рассмотреть менее известного или более известного адвоката тоже. Это тоже чисто гипотетически, если так посмотреть, исходя из формата программы, исходя из задач этого проекта, — сказал Горбунов.

Ранее дочь Алексея Пиманова Дарья в социальных сетях заявила, что 10 дней со дня смерти ее отца пронеслись «в бесконечных слезах и соболезнованиях». Она поблагодарила всех, кто после скоропостижной смерти журналиста поддерживал его родных и близких.

Виктория Колодонова
В. Колодонова
