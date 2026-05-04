04 мая 2026 в 19:27

«Нацисты сопротивляются»: Захарова об угрозах Зеленского к 9 Мая

Захарова ответила на угрозы Зеленского относительно празднования 9 Мая

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Современные противники Дня Победы оказывают празднику такое же ожесточенное сопротивление, как и нацисты 80 лет назад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала последние угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув историческую преемственность в попытках Киева сорвать торжественные мероприятия 9 Мая, передает ТАСС.

Нацисты отчаянно сопротивляются Дню Победы, как 80 лет назад, — высказалась дипломат.

Ранее Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил о возможности нанесения ударов украинскими дронами по участникам парада в Москве 9 мая. Соответствующая угроза прозвучала в прямой трансляции на официальном YouTube-канале его офиса.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что Украина получит серьезный и кратный ответ на возможные удары ВСУ по параду Победы в Москве 9 мая. Парламентарий отметил, что поведение Зеленского стало откровенно наглым и хамским. По словам политика, пора всерьез задуматься, что «дальше делать с этим чучелом».

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

