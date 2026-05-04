Дмитриев пошутил об ответе Евросоюза на пошлины США

Евросоюз может принять еще 64 млн мигрантов в ответ на рост пошлин США, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Таким образом он прокомментировал заявления министров финансов ряда стран ЕС о возможных контрмерах, если президент Дональд Трамп воплотит в жизнь свою угрозу повысить пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского союза до 25%.

В качестве ответной меры против США ЕС может пригрозить принять еще 64 млн иммигрантов, чтобы довести до конца самоубийство европейской западной цивилизации, — написал Дмитриев.

Трамп 1 мая заявил о намерении повысить до 25% пошлины на автомобили. Он написал, что решение обусловлено тем, что Брюссель не соблюдает условия ранее согласованного торгового соглашения.

Ранее евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения пяти звезд» Данило Делла Валле заявил, что Евросоюз получил пощечину от президента США и никак на нее не отреагировал. По его словам, покорность европейских лидеров лишь играет на руку Трампу, который продолжает относиться к странам Европы как к своим колониям.