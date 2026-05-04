День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 19:06

Дмитриев пошутил об ответе Евросоюза на пошлины США

Дмитриев пошутил, что ЕС ответит на пошлины США импортом 64 млн мигрантов

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз может принять еще 64 млн мигрантов в ответ на рост пошлин США, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Таким образом он прокомментировал заявления министров финансов ряда стран ЕС о возможных контрмерах, если президент Дональд Трамп воплотит в жизнь свою угрозу повысить пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского союза до 25%.

В качестве ответной меры против США ЕС может пригрозить принять еще 64 млн иммигрантов, чтобы довести до конца самоубийство европейской западной цивилизации, — написал Дмитриев.

Трамп 1 мая заявил о намерении повысить до 25% пошлины на автомобили. Он написал, что решение обусловлено тем, что Брюссель не соблюдает условия ранее согласованного торгового соглашения.

Ранее евродепутат от итальянского оппозиционного «Движения пяти звезд» Данило Делла Валле заявил, что Евросоюз получил пощечину от президента США и никак на нее не отреагировал. По его словам, покорность европейских лидеров лишь играет на руку Трампу, который продолжает относиться к странам Европы как к своим колониям.

Власть
Кирилл Дмитриев
пошлины
Евросоюз
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.