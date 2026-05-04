04 мая 2026 в 18:47

«Спускать с рук нельзя»: депутат о саммите Евросоюза по Украине в Армении

Депутат Журавлев: Россия должна дать дипломатический ответ на саммит в Армении

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россия должна дать дипломатический ответ на саммит Евросоюза по Украине в Армении, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он также отметил, что Украину стоит признать террористическим государством.

[Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) запросто общается со многими из лидеров СНГ, и возникает весьма резонный вопрос: а они на чьей стороне в этом конфликте? Считаю, что спускать это с рук никому нельзя. Сам Зеленский у нас почему-то даже не внесен в список террористов и экстремистов. Не раз говорил, что вся Украина должна быть признана террористическим государством, и в таком случае и нашим союзникам будет проще определиться. Тогда общение с Киевом однозначно можно будет квалифицировать как пособничество террористам, — высказался Журавлев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Евросоюз хочет показать США свою силу с помощью саммита по Украине в Армении. По его словам, таким образом европейские политики добиваются расширения сферы влияния.

Софья Якимова
