04 мая 2026 в 19:06

Стало известно, в каком состоянии пребывает могила диктора Игоря Кириллова

KP.RU: могила диктора Игоря Кириллова в Москве заброшена уже пятый год

Похороны народного артиста СССР, диктора Игоря Кириллова состоялись на Новодевичьем кладбище в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
На Новодевичьем кладбище в Москве спустя почти пять лет после смерти известного диктора Игоря Кириллова так и не установлен памятник, пишет KP.RU. На месте захоронения по-прежнему находятся только крест, фотография и цветы.

Кириллов ушел из жизни в 2021 году в результате обострения хронических заболеваний. Ответственность за установку надгробия, по данным издания, лежит на его вдове. У диктора остались наследники от первого брака, однако значительная часть имущества, включая квартиру в Москве, перешла ко второй супруге. Именно она в последние годы отвечает за содержание захоронения и периодически сообщает, что памятник находится «в процессе».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестные разгромили десятки могил на Гусинобродском кладбище. Поврежденные захоронения обнаружили со стороны биатлонного комплекса. Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы.

До этого посетители Северного кладбища Ростова-на-Дону обнаружили надгробия с именами и изображениями Владимира Высоцкого, Юрия Никулина, Михаила Круга и принцессы Дианы, несмотря на то, что все они похоронены в других местах. По данным источника, ритуальные агенты использовали образы знаменитостей для рекламы, не спрашивая разрешения у родственников.

Москва
Игорь Кириллов
могилы
памятники
