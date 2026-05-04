Неизвестные разгромили могилы на кладбище в Новосибирске Десятки могил повредили на Гусинобродском кладбище в Новосибирске

В Новосибирске неизвестные разгромили десятки могил на Гусинобродском кладбище, сообщает портал Ngs.ru. Поврежденные захоронения обнаружили со стороны биатлонного комплекса.

Отмечается, что на месте происшествия уже начались восстановительные работы. Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы.

Ранее в Хабаровском крае свиньи напали на местных жителей и разрыли могилы на кладбище. По словам сельчан, животные беспрепятственно бродят по улицам, проникают на приусадебные участки, разоряют детские игровые площадки и перекапывают землю возле захоронений. Одна из жительниц рассказала, что свиньи напали на девочку, — ребенку удалось спастись бегством.

До этого на Северном кладбище Ростова-на-Дону посетители обнаружили надгробия с именами и изображениями Владимира Высоцкого, Юрия Никулина, Михаила Круга и принцессы Дианы, несмотря на то что все они похоронены в других местах. По данным источника, ритуальные агенты использовали образы знаменитостей для рекламы, не спрашивая разрешения у родственников.