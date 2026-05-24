Москвичам организовали «могильное» благоустройство В Чертаново во двор и на детскую площадку завезли землю с кладбищ

При благоустройстве Чертаново во двор и на детскую площадку завезли землю с кладбища, передает Telegram-канал «Подъем». По данным журналистов, в общей массе нашлись обломки памятников, облицовочная плитка, погнутый крест и истлевшие обрывки одежды.

В управляющей компании рассказали, что виноват подрядчик, которому уже выставили претензии, а опасный грунт вывезли в течение часа. Там признали, что в результате торгов был поставлен грунт, несоответствующий требованиям технического задания.

