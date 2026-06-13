Гром, град и молнии: кадры мощной грозы в Москве

Горожане у МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве во время дождя

Сегодня, 13 июня, столичный регион вновь накрыла гроза, сопровождающаяся сильным ливнем и выпадением града. Согласно прогнозу метеорологов, в Москве ненастье задержится до трех часов ночи воскресенья, 14 июня, а в Подмосковье — до 9 утра.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что 14 июня в столицу вторгнется холодный атмосферный фронт, несущий грозы и ливни. По данным синоптика, на предстоящей неделе в Московском регионе ожидается ощутимое похолодание. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также отметила, что в выходные в столице ожидаются непродолжительный дождь и грозы, а температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла. По словам синоптика, минимальная ночная температура в Москве 13 июня составит плюс 14–19 градусов, а дневная достигнет плюс 27–29 градусов.

Эксперт прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что в Московском регионе после знойного периода погода кардинально изменится: придет заметное похолодание, сопровождающееся продолжительными дождями. По словам специалиста, в середине будущей недели воздух в ночные часы в столице может остывать до нехарактерных для лета плюс 8 градусов.

Ильин отметил, что в ближайшее время аномального зноя, похожего на тот, что наблюдался в летний период 2010 года, не ожидается. По словам специалиста, в июне вероятно умеренное понижение температуры, дневные значения не превысят плюс 20 градусов тепла.

Самые яркие кадры бушующей грозы — в галерее NEWS.ru.