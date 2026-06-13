Москвичам рассказали об изменении погоды на выходных Синоптик Позднякова: дождь и гроза ожидаются на выходных в Москве

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в выходные в Москве, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик добавила, что минимальная ночная температура в Москве 13 июня прогнозируется плюс 14 — плюс 19 градусов, дневная температура в столице — плюс 27 — плюс 29 градусов.

В субботу ночью в Москве ожидается переменная облачность и без осадков, днем сохранится жаркая погода, местами пройдет кратковременная дождь, возможна гроза, — рассказала Позднякова.

По словам Поздняковой, в воскресенье, 14 июня, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами кратковременный дождь. Ветер поменяет направление на северо‑западное, а москвичи наконец смогут отдохнуть от жары.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что грозы ожидаются в Москве и области в ближайшие двое суток. В частности, в субботу, 13 июня, местами также прошел кратковременный дождь, и порывы ветра могли достичь 15 м/с.

До этого специалист центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что аномально жаркой погоды, подобной той, что наблюдалась летом 2010 года, в ближайшее время не ожидается. Тем не менее в настоящее время отклонение температур в положительную сторону фиксируют практически по всей европейской части России.