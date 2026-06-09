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09 июня 2026 в 18:14

Синоптик рассказал, грозит ли Москве повторение жары 2010 года

Синоптик Ильин: повторения аномальной жары 2010 года в ближайшее время не будет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Аномально жаркой погоды, подобной той, что наблюдалась летом 2010 года, в ближайшее время не ожидается, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Он отметил, что в июне возможно небольшое похолодание. Температура днем установится на отметке +20 градусов.

Пока нет предпосылок, что это (29 июля 2010 года в Москве была зафиксирована температура +38,2. — NEWS.ru) повторится. Напротив, период жары закончится в начале следующей недели. Есть предпосылки, что дневные температуры вернутся к двадцати градусам выше нуля, — сообщил Ильин.

При этом он подчеркнул, что долгосрочные прогнозы погоды зачастую оказываются недостоверными. В настоящее время отклонение температур в положительную сторону фиксируют практически по всей европейской части России. На севере превышение климатической нормы составляет 6–8 градусов, в Поволжье — 2–4 градуса, на юге — всего один градус, отметил Ильин.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что собака в плотном и герметичном наморднике в жару может насмерть перегреться и задохнуться. Это происходит потому, что у собак нет потовых желез, и, чтобы охладиться, они широко открывают рот и «проветривают» себя изнутри.

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